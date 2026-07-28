Visszatértem az M1-hez. Régen nem látott nézettség a közszolgálati csatornán, végre nem a streamingszolgáltatókat kell nézni – hallható mostanság, amióta „lelőtték” a régi hírszolgáltatási adást.
A 85 éves korában elhunyt nemzet színészét a Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára.
A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész 85 éves korában, március 30-án hunyt el.
Elhunyt Tordy Géza, a Nemzet Színésze. A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 85 éves volt.
A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 85 éves volt. A gyakorlatban sajátított el mindent, amit a színpadon, filmen, televízióban, szinkronban meg lehetett tanulni.
Tordy Géza november óta nem adott hírt magáról, most egy megrázó interjúval törte meg a körülötte lévő csendet. A hatvan éve pályán lévő színészt alig foglalkoztatják, úgy véli: múltja van, de jelene és jövője nincs. A színész őszintén beszélt a halálról, és alaposan kiosztotta a fiatal generációt is.
Tordy Géza nem akarja elárulni, mi baja. Lemondta előadását is - tudta meg a Bors.
Végre, végre! 6717 részt kellett várnunk rá, de megérte. Az adások számából már kiderül, hogy az RTL Klub közönségvonzó, népszerű sorozatáról van szó. A Barátok közt epizódjaiban rengeteg szereplő - és így szinész, de civil is - megjelent már hosszabb-rövidebb időre.