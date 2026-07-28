"Kretén civilek" - Megdöbbentő interjút adott a Nemzet Színésze

Tordy Géza november óta nem adott hírt magáról, most egy megrázó interjúval törte meg a körülötte lévő csendet. A hatvan éve pályán lévő színészt alig foglalkoztatják, úgy véli: múltja van, de jelene és jövője nincs. A színész őszintén beszélt a halálról, és alaposan kiosztotta a fiatal generációt is.