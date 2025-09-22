A film, ami nem eshet kútba

Gigor Attila a Nyomozó című nagy sikerű nagyjátékfilmje után ismét nagy fába vágta a fejszéjét. Szeptember elejéig fogatják Kút című új alkotását a Fejér megyei Csákvár közeli reptéren, ahol a nagy pusztán kívül csak a díszlet található, no és a stáb. Az új film 450 millió forintból valósul meg, ebből 314,6 millió forintos gyártási támogatást a Magyar Nemzeti Filmalap biztosít. Az alkotásban szerepel mások mellett Kovács Zsolt, Jankovics Péter, Trokán Nóra, Pokorny Lia, László Zsolt és Udvaros Dorottya is.