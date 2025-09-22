trón című előadással nyílt újra a musicalszínházzá lett Erkel. Szente Vajk rendezése mindenáron hatni akar, ez a törekvés a premierközönségnél sikerrel is járt.
Mielőtt címmel jelent meg Trokán Nóra fotóalbuma, amelyben az előadás előtti pillanatokat örökíti meg, a képekből kiállítás is nyílt.
Gigor Attila a Nyomozó című nagy sikerű nagyjátékfilmje után ismét nagy fába vágta a fejszéjét. Szeptember elejéig fogatják Kút című új alkotását a Fejér megyei Csákvár közeli reptéren, ahol a nagy pusztán kívül csak a díszlet található, no és a stáb. Az új film 450 millió forintból valósul meg, ebből 314,6 millió forintos gyártási támogatást a Magyar Nemzeti Filmalap biztosít. Az alkotásban szerepel mások mellett Kovács Zsolt, Jankovics Péter, Trokán Nóra, Pokorny Lia, László Zsolt és Udvaros Dorottya is.
Hátborzongató, ahogy Cserhalmi György, Pataki István módos parasztgazdaként felmarkolja a fejszét, és nekiindul a Körhinta Vidnyánszky Attila által rendezett előadásában, a Nemzeti Színházban. Tombol benne a visszafojtott, de kitörni látszó düh.
Szeptember 6-án kezdődik a Vidéki Színházak Fesztiválja a Thália Színházban. A sorozat keretében látható a nyitónapon O'Neil Hosszú út az éjszakába című darabja, melynek az egyik főszerepét Trokán Nóra játssza. A színésznővel beszélgettünk a vendégjátékról és a pályájáról.