Az elfogadás tűzfala

Az Elfogadás fala címmel adták át pénteken Budapest belvárosában azt a tűzfalat, amelyen hajléktalan alkotók munkái hívják fel a figyelmet a szolidaritás fontosságára. A Színes Város Csoport és a Menhely Alapítvány július elején hirdetett pályázatot azzal a céllal, hogy otthontalan művészek mutassák be, mit gondolnak ők maguk az elfogadásról. A kiírásra dallal, verssel, grafikával, vagy novellával lehetett pályázni - mondta a helyszínen Kalota Ágnes projektvezető, a Színes Város képviseletében.