A német kereszténydemokraták 2018-ban még kőbe vésték: sem az AfD-vel, sem a Baloldal párttal nem működnek együtt. Hat évvel később az alapelv már nem sziklaszilárd. Különösen keleten szakítanának a gyakorlattal.
Oláh Norbert filcrajzai és festményei úgy mutatják be Józsefvárost, ahogyan az valóban kinéz.
Ahelyett, hogy kijavították volna a mára emblematikussá vált Vasarely-másolatot, egy új koncepcióval álltak elő.
Egy frissen megfestett tűzfal átadásával kezdődött meg a Színes Város Budapest Fesztivál.
Az Elfogadás fala címmel adták át pénteken Budapest belvárosában azt a tűzfalat, amelyen hajléktalan alkotók munkái hívják fel a figyelmet a szolidaritás fontosságára. A Színes Város Csoport és a Menhely Alapítvány július elején hirdetett pályázatot azzal a céllal, hogy otthontalan művészek mutassák be, mit gondolnak ők maguk az elfogadásról. A kiírásra dallal, verssel, grafikával, vagy novellával lehetett pályázni - mondta a helyszínen Kalota Ágnes projektvezető, a Színes Város képviseletében.
Az állat, pontosabban csak a képe egy hatszáz négyzetméteres tűzfalra került, köszönhetően a Fat Heat és TransOne művésznéven dolgozó alkotópárosnak.
Megdőlt és részben a szomszédos ház telkére, illetve egy gépkocsira omlott egy bontás alatt lévő ház tűzfala vasárnap Budapesten, a III. kerületi Attila utcában - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Tűzfalat festettek a XIII. kerület újlipótvárosi részén, a Kádár utcában. A koncepció teljesen új alapokon nyugszik az eddigi, belvárosi tűzfalfestésekhez képest, ugyanis a festett képhez ,,zöldfalat” is telepítenek.
A viharos szél miatt ledőlt egy családi ház tűzfala Letenyén, a ház lakóját a szomszédoknál helyezték el - közölte csütörtökön a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Tűzfalfestő pályázatot hirdetett Kazinczy Utca címmel Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület és a Színes Város Csoport: a kiírás célja, hogy a budapesti Király utca és Kazinczy utca sarkán lévő 250 négyzetméteres tűzfalra olyan művészeti alkotás kerüljön, amely térképként tájékoztatja az utcába érkező magyar és külföldi turistákat a helyi értékekről.