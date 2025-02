Elhalmozott baráti ügyvédek

A szolnoki fideszes polgármester fia és az Orbán Viktor mellett korábban kiálló volt ORTT panaszbizottsági tag ügyvédi irodája is jelentős összegű megbízásokhoz jut több minisztériumtól, állami intézménytől. Kap állami pénzt az az iroda is, amelyiknél korábban Bakondi György katasztrófavédelmi főnök dolgozott. A kormányzatnál "bevált" irodákat gyakran választják állami-és önkormányzati cégek, hivatalok is. A jogi szerződések összege az ötmilliárd forintot is meghaladja.