Egy 46 éves nőt hallgattak ki az ügyben.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.
A független Dobozi Róbertet választották meg vasárnap a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász polgármesterének- tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.
Elhunyt Újszász polgármestere, Molnár Péter (MSZP) pénteken - olvasható a város honlapján.
Műszaki hiba miatt 20-80 percet késnek a vonatok a hatvani és az újszászi vonalon - közölte a Mávinform kedd délelőtt.
Kisiklott egy motorvonat az újszászi állomáson vasárnap este, emiatt a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekedő vonatok menetideje akár több órával is megnőhet.
Műszaki hibák miatt 30-40 perces késésekre kell számítani kedd este a Budapest-Újszász-Szolnok és a Budapest-Hatvan vasútvonalon.
Egy ember meghalt a 4-es főúton az újszászi leágazásnál, ahol személyautó traktorral ütközött szombat este.
Akár egy órás késések is előfordulhatnak a Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalakon, mert Rákos vasútállomáson megrongálódott a felsővezeték - közölte a Mávinform.