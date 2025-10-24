Ha már a magyar kormány eltussolná a Szőlő utcai botrányt, a Demokratikus Koalíció elnöke Ursula von der Leyentől és Roberta Metsolától is várja a segítséget.
Elfogadta a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályozás módosítását kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülése, amelyről a testület tárgyalói korábban már előzetes megállapodásra jutottak a tagállamok kormányait tömörítő tanáccsal - írja az MTI.
Szeptember 1-től lép életbe az új porszívó-szabályozás, ettől kezdve csak legfeljebb 900 Wattos teljesítményű gépeket lehet majd gyártani az Unióban - írja a napi.hu.
Jövő vasárnap ismét egy órával többet alhatunk, október 27-én hajnalban háromról két órára kell visszaállítani a kismutatót.