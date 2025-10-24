gyermekvédelem;levél;kezdeményezés;uniós szabályozás;Dobrev Klára;Ursula von der Leyen;Szőlő utca;Roberta Metsola;

Dobrev Klára levelet írt Ursula von der Leyennek a Szőlő utcai botrányról, EU-s gyermekvédelmi szabályozást szeretne

Ha már a magyar kormány eltussolná a Szőlő utcai botrányt, a Demokratikus Koalíció elnöke Ursula von der Leyentől és Roberta Metsolától is várja a segítséget.