gyermekvédelem;levél;kezdeményezés;uniós szabályozás;Dobrev Klára;Ursula von der Leyen;Szőlő utca;Roberta Metsola;

Dobrev Klára levelet írt Ursula von der Leyennek a Szőlő utcai botrányról, EU-s gyermekvédelmi szabályozást szeretne

Ha már a magyar kormány eltussolná a Szőlő utcai botrányt, a Demokratikus Koalíció elnöke Ursula von der Leyentől és Roberta Metsolától is várja a segítséget.

Dobrev Klára a DK elnöke, EP-képviselő levélben fordul Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban – közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt. Szerintük ugyanis a kormány nem fog gyökeres változásokat végrehajtani a magyarországi gyermekvédelemben. – Minden, amit tesznek, arra irányul, hogy a kritikus hangokat elnémítsák, az igazságot eltitkolják, az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményeket pedig minél hamarabb egyházi kézbe adják – hangsúlyozták.

A közlemény szerint ezért Dobrev Klára egy uniós gyermekvédelmi szabályozás létrehozását kezdeményezte az uniós vezetőknél. – Mindketten határozott, erős nők, édesanyák, akikről tudom, hogy számukra a gyermekvédelem nem egy politikai feladat – jellemezte a pártelnök Ursula von der Leyent és Roberta Metsolát. 

A magyar ellenzéki politikus olyan európai szabályozást szeretne, amely garantálja, hogy a pedofil bűncselekményeket elkövetők és cinkosaik egyformán súlyos büntetést kapjanak, másrészt kimondja, hogy a kiszolgáltatott, függő helyzetben lévő fiatalkorúak szexuális kihasználását ne lehessen azzal mentegetni, hogy az áldozat ebbe beleegyezett. Mint fogalmazott, az EU nem nézheti tétlenül, hogy a magyar kormány kimosdassa a bűnösöket.

Nem jött össze a tavaszi nagytakarítás?