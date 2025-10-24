Dobrev Klára levelet írt Ursula von der Leyennek a Szőlő utcai botrányról, EU-s gyermekvédelmi szabályozást szeretne

Dobrev Klára a DK elnöke, EP-képviselő levélben fordul Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban – közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt. Szerintük ugyanis a kormány nem fog gyökeres változásokat végrehajtani a magyarországi gyermekvédelemben. – Minden, amit tesznek, arra irányul, hogy a kritikus hangokat elnémítsák, az igazságot eltitkolják, az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményeket pedig minél hamarabb egyházi kézbe adják – hangsúlyozták.
A közlemény szerint ezért Dobrev Klára egy uniós gyermekvédelmi szabályozás létrehozását kezdeményezte az uniós vezetőknél. – Mindketten határozott, erős nők, édesanyák, akikről tudom, hogy számukra a gyermekvédelem nem egy politikai feladat – jellemezte a pártelnök Ursula von der Leyent és Roberta Metsolát.Elkészült a felmérés, a magyarok több mint fele szerint a rendőrök megtalálták a Szőlő utcai felelősöket, de felsőbb utasításra elfektették az ügyet
A magyar ellenzéki politikus olyan európai szabályozást szeretne, amely garantálja, hogy a pedofil bűncselekményeket elkövetők és cinkosaik egyformán súlyos büntetést kapjanak, másrészt kimondja, hogy a kiszolgáltatott, függő helyzetben lévő fiatalkorúak szexuális kihasználását ne lehessen azzal mentegetni, hogy az áldozat ebbe beleegyezett. Mint fogalmazott, az EU nem nézheti tétlenül, hogy a magyar kormány kimosdassa a bűnösöket.Dobrev Klára bemutatott egy dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy a Fidesz felgyorsítaná a gyermekvédelmi intézmények egyházi kézbe adásátA Fidesz leszavazta, hogy Dobrev Klára felszólaljon a parlamentben a DK által kezdeményezett gyermekvédelmi vitán