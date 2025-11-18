A saját hang ereje - Fiona McPhillipsszel sebekről, hallgatásról

Fiona McPhillips egy hazájában, Írországban nagy port kavart eset nyomán írta meg első regényét, amelyben egy gimnázium uszodájában zajló szexuális bántalmazás történetét meséli el. A hallgatás sebei azonban több ennél: hangot ad a hangtalanoknak, és felhívja a figyelmet az elkövetők és az áldozatok kapcsolatának összetett dinamikájára. McPhillips a szeptember végi PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál vendégeként mesélt arról is, miért fontos számára felhangosítani olyan jelenségeket, amelyeket hallgatás övez.