Reggel 6-tól este 8-ig lesznek nyitva az állami uszodák a jövő évtől

A jövő évtől kezdve reggel 6-tól este 8-ig lesznek nyitva az állami uszodák – vette észre az erről szóló, Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatot a hvg.hu. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség mint üzemeltető 700 millió forintot kapott a pluszköltségekre.
A portál összefoglalója szerint a kormány több más uszodaügyben is döntött:
a csornai és a kisbéri tanuszoda esetében – amelyekről egy-egy 2021-es döntés szól – azt mondták ki, hogy továbbra is meg akarják valósítani, és felszólították Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy „gondoskodjon a beruházás mielőbbi lezárásához szükséges intézkedések megtételéről”. A határidő az előbbinél augusztus vége, a másodiknál március vége.
állami üzemeltetésbe kerül Érden a Fenyves Parkváros Köznevelési Centrum részeként megépült, a város tulajdonában álló, jelenleg nem üzemelő uszoda. Itt a honvédelmi miniszternek kell intézkednie.
és sok tanuszodáról foglalt állást a kormány úgy, hogy „egyetért a beruházás előkészítésével és megvalósításával”. Lázár János miniszter dolga a feltételes közbeszerzés lebonyolítása, és a javaslattétel a költségekre. A helyszínek: Komádi, Nagykálló, Püspökladány, Siófok, Sülysáp, Szigetszentmiklós, Tiszavasvári, Vasvár, Vecsés, Vésztő, Tapolca. Ezen kívül Vajszló is kap egy sportkomplexumot, ott összeg is szerepel, 10 milliárd forint.