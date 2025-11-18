Reggel 6-tól este 8-ig lesznek nyitva az állami uszodák a jövő évtől

beruházás;Magyar Közlöny;uszodák;

2025-11-18 08:08:00 CET

A pluszköltségekre 700 millió forintot adnak.

A jövő évtől kezdve reggel 6-tól este 8-ig lesznek nyitva az állami uszodák – vette észre az erről szóló, Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatot a hvg.hu. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség mint üzemeltető 700 millió forintot kapott a pluszköltségekre.

A portál összefoglalója szerint a kormány több más uszodaügyben is döntött:

a csornai és a kisbéri tanuszoda esetében – amelyekről egy-egy 2021-es döntés szól – azt mondták ki, hogy továbbra is meg akarják valósítani, és felszólították Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy „gondoskodjon a beruházás mielőbbi lezárásához szükséges intézkedések megtételéről”. A határidő az előbbinél augusztus vége, a másodiknál március vége.

állami üzemeltetésbe kerül Érden a Fenyves Parkváros Köznevelési Centrum részeként megépült, a város tulajdonában álló, jelenleg nem üzemelő uszoda. Itt a honvédelmi miniszternek kell intézkednie.