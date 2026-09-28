Tizennegyedik kilövését élte meg a SpaceX a Starship új generációhoz tartozó s rakétája hétfőn a texasi Starbase-en, ahol viszont első alkalommal kerülhet sor - ezekben az órákban is tart -, hogy a föld körüli pályára áll, ami a tervek szerint az út tíz órát vesz igénybe. Műholdak pályára állítása is a feladatai közé tartozik.
„A múlt elkezd jelenként viselkedni, a gyerekkor ismét valóságossá válik” – idézi fel egykori otthonát Győrffy Ákos költő, akit a nemrég, A távolodásban címmel megjelent verseskötete kapcsán természetről, utazásokról, időbeli és térbeli közelségről és távolságról kérdeztünk.
Fiatal korunkban még az is nagy fegyverténynek számított, ha egy Zsiguli hátsó ülésén eljutottunk Siófokig. Az idők változnak. Wynne-Hughes Veronika hajóstoppal akarja körbeutazni a Földet.