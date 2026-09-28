Föld körüli pályára áll Elon Musk Csillaghajója

Tizennegyedik kilövését élte meg a SpaceX a Starship új generációhoz tartozó s rakétája hétfőn a texasi Starbase-en, ahol viszont első alkalommal kerülhet sor - ezekben az órákban is tart -, hogy a föld körüli pályára áll, ami a tervek szerint az út tíz órát vesz igénybe. Műholdak pályára állítása is a feladatai közé tartozik.