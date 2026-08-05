Márciusban indulnak a Travel Service járatai

Az idén 15 népszerű üdülőhelyre szerződött le öt utazásszervezővel a Travel Service. Egy hónap múlva indulnak az első járatok. Az első charter-járat március 6-ától a Budapest–Hurghada–Sharm El-Sheikh–Budapest útvonalon közlekedik egészen november 6-ig. A gép gazdája az Anubis Travel.