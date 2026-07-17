Teherautón viszik a hallgatóhoz a komolyzenét Győrben

A Zene házhoz megy! címmel egyedülálló koncertsorozatba fogott a Győri Filharmonikus Zenekar, a zenekar művészei lakótelepi környezetben szórakoztatják az otthon maradó felelős polgárokat. Ezúttal egy vendégművészt, Rákász Gergely orgonistát kérték fel, aki két nyegyven perces koncertet adott két helyszínen a Marcalvárosban. A műsor darabjai ismertebb művek voltak, hallható volt Georg Friedrich Händeltől a Tűzijáték-szvit, Bachtól a d-moll toccata és fúga, illetve Offenbach kánkánja, az Orfeusz az alvilágban című operájából.