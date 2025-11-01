A 4-es főúton három személyautó ütközött össze Törökszentmiklós térségében.
Akár másfél órával hosszabb menetidőre is számítani lehet.
A 7-es főúton is baleset történt. Aki teheti, az M6-os autópályán kerüljön.
Az M3-as autópálya 204-es kilométerének közelében akár 50-100 méter közé is csökkenhet a látótávolság.
A viharos erejű széllökések miatt időnként sűrű por és homokfelhő rontja a látási körülményeket az M1-es autópályán a 102-es és 103-as kilométer közötti szakaszon, Nagyszentjános és Bőny térségében.
A korlátozás nem vonatkozik a menetrend szerinti autóbuszokra.
Országszerte több megyében vizesek, nedvesek a fő- és mellékutak, Kaposvár környékén az alsóbbrendű utakon havas szakaszokra is számítani kell. Az autópályák jól járhatóak - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn kora este az MTI-vel.