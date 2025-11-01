Havas utak országszerte

Országszerte több megyében vizesek, nedvesek a fő- és mellékutak, Kaposvár környékén az alsóbbrendű utakon havas szakaszokra is számítani kell. Az autópályák jól járhatóak - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn kora este az MTI-vel.