Nem trégadolog - Üvegszilánk a konzervben, olvasson!

Üvegszilánkot talált egy németországi vásárló a LaoGanMa márkájú, chiliolajban tartósított gombakonzervben, a termékből Magyarországra is került, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy a konzerveket vigyék vissza a vásárlás helyére.