Üvegszilánk volt a paprikás krumpliban egy budapesti iskola menzáján

XVIII. kerület;menza;NÉBIH;üvegszilánk;

2025-10-01 15:20:00 CEST

Mindent kivizsgáltak, de az nem derült ki, hogyan került oda.

Üvegszilánkot talált az egyik tanuló Budapest XVIII. kerületében, az iskolai menzán felszolgált ebédben – írja a hvg.hu.

A gyermek nem nyelte le a darabot, és szájüregében sem okozott sérülést.

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Pásztor Józsefné elmondta, hogy értesítették az étkeztetést biztosító Delirest Kft.-t, valamint a polgármesteri hivatalt, kérve az eset kivizsgálását. A Kőrös Péter alpolgármesternek írt levelükben azt is kérték, hogy az ügyben tájékoztassák a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH). A szolgáltató szeptember 18-án e-mailben arról adott tájékoztatást, hogy lefolytatták a belső vizsgálatot, amelynek jegyzőkönyvét eljuttatták az iskolához.

A Delirest Kft. a hvg.hu-nak megerősítette a történteket, és közölte, hogy a diák egy kisebb kavics nagyságú, tompa üvegdarabot talált a menzán felszolgált paprikás krumpliban. Tájékoztatásuk szerint hatósági vizsgálat nem indult az ügyben.

A cég közlése alapján azon a napon összesen 1731 adag ételt szolgáltak fel különböző intézményekben, és más helyről nem érkezett panasz. Az üvegszilánk átvételét követően haladéktalanul belső ellenőrzést rendeltek el, amelyet élelmiszermérnökök folytattak le. Meghallgatták a konyhai dolgozókat, ellenőrizték a göngyölegeket, valamint a tálakat és edényeket, amelyek mind hibátlan állapotban voltak. A vizsgálat szerint a főző- és tálalókonyha a hatályos élelmiszer-biztonsági szabályoknak megfelelően működött, a dolgozók pedig betartották az előírásokat, így az üvegszilánk a konyhából nem kerülhetett az ételbe.

A vállalat hozzátette, hogy bár hiányosságot nem tártak fel, a következő hetekben az előírásoknál sűrűbb ellenőrzéseket végeznek, és szükség esetén együttműködnek az iskola vezetésével a megelőzés érdekében.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal a hvg.hu kérdésére közölte, hogy a főző- és tálalókonyhán teljes körű ellenőrzést tartottak, és nem találtak olyan hiányosságot, amely eljárás megindítását indokolta volna.

Néhány héttel ezelőtt egy Tolna vármegyei általános iskolában is üvegszilánk került az ételbe. Bár a két ügy egymástól független, Iregszemcsén a szeptember eleji eset már a második hasonló volt: tavaly ugyanis az üvegszilánk mellett egy fém edénysúroló darabja is előkerült. Akkor sürgősségi osztályon kellett eltávolítani egy óvodai dolgozó nyelőcsövéből a szilánkot, míg a fémdarabot egy óvodás szájában találták meg.