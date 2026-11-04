A fehér bot is lehet okos

A vakok és gyengén látók életét teheti könnyebbé az okos fehér bot, a Walkira. Az eszköz fejlesztésén Kovács Márton egyetemi hallgató dolgozik, aki ipari innovációs díjat nyert ötletével. Reményei szerint 2-3 év múlva elkészül a prototípus, amely alacsony árával látássérült emberek milliói számára lehet majd elérhető.