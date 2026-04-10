Nagy János a helyi választási irodához beadott adatigénylésből értesült a visszaélésről, ami miatt rendőrségi eljárás is indult.
A Párbeszéd Magyarországért (PM) elfogadhatatlannak tartja, ami a Nemzeti Választási Irodánál (NVI) történik, és arra szólítja fel az illetékes hatóságokat, hogy garantálják a demokratikus intézmények szakszerű működését.
Közlekedési baleset miatt próbált trükközni a Nemzeti Választási Iroda vezetője - írja csütörtöki számában a Blikk. Pálffy Ilona a lap szerint tavaly decemberben Zuglóban rohant bele szolgálati Skoda Suberbjével egy másik kocsiba, 910 ezer forintos kárt okozva ezzel, és bár sietősen, de írásban egy papírlapon elismerte, hogy ő vezette a kocsiját és ő okozta a balesetet.
Várhatóan nem lesznek az országgyűlési választáshoz hasonló hosszú sorok és órás várakozások a szavazókörök előtt az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak vasárnapi választásán.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) informatikai rendszere nem kapcsolódik össze közvetlenül az uniós eredményeket közzétevő központi oldallal, de utóbbinak az elérhetősége vasárnap megjelenik majd a www.valasztas.hu-n - közölte a választási informatikai rendszerért felelős IdomSoft Zrt. vezérigazgató-helyettese keddi sajtótájékoztatóján.
Egyelőre 7689 magyar állampolgár szavazna a tartózkodási helye szerinti uniós tagállam európai parlamenti (EP-) listájára a jelenlegi adatok szerint - közölte Pálfy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.
A szavazatszámláló bizottságokban dolgozó pártdelegáltak vasárnap este 7 óra után tájékoztatatást adhatnak pártjuknak a választás részeredményeiről, ám ezeket az adatokat nem hozhatják nyilvánosságra - közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Az európai parlamenti választáson - az országgyűlésihez hasonlóan - lehetőség van az átjelentkezésre, tehát arra, hogy a választópolgárok egy másik magyarországi településen adják le szavazatukat, ha aznap nem tartózkodnak otthon. A választópolgárok még öt hétig kérhetik átjelentkezésüket a lakcímük szerinti választási irodától egy másik településre; a szavazóköri névjegyzékeket május 23-án délután 16 órakor zárják le.
Egy nap alatt száz jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok az áprilisi országgyűlési választásra, szerda este 7 órakor 1386 nyilvántartásba vett jelöltet tartott nyilván a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu.