Nem csak saját településen szavazhatunk az EP-választáson

Az európai parlamenti választáson - az országgyűlésihez hasonlóan - lehetőség van az átjelentkezésre, tehát arra, hogy a választópolgárok egy másik magyarországi településen adják le szavazatukat, ha aznap nem tartózkodnak otthon. A választópolgárok még öt hétig kérhetik átjelentkezésüket a lakcímük szerinti választási irodától egy másik településre; a szavazóköri névjegyzékeket május 23-án délután 16 órakor zárják le.