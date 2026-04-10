Szigetszentmiklósi polgármester: ugyanannak az elhunytnak az adatait találták meg a fideszes és a munkáspárti jelölt ajánlásain

választási iroda;halottak;Szigetszentmiklós;Nagy János;adatigénylés;aláírások;rendőrségi eljárás;választási csalás gyanúja;

2026-04-10 21:57:00 CEST

Nagy János a helyi választási irodához beadott adatigénylésből értesült a visszaélésről, ami miatt rendőrségi eljárás is indult.

Közérdekű adatigénylés keretein belül érdeklődtem a helyi választási irodánál, hogy más településhez hasonlóan nálunk is történt-e visszaélés elhunyt személy adataival. Válaszlevelük alapján Szigetszentmiklóson is van érintettség, ráadásul nem csak egy esetben, és a rendőrségi eljárás nálunk is folyamatban van – számolt be Facebook-oldalán Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere, aki szerint választási csalás és okirat-hamisítás történt. Posztjához kommentben a kapott dokumentumot is közzétette.

– Összesen 4 jelölt aláírásgyűjtője élt vissza elhunyt személyek adataival: Vántsa Botond (Fidesz-KDNP), Dorogi Gyula (Szolidaritás pártja, Munkáspárt), Szabó Melinda (Normális Élet Pártja), Takács Katalin (Középen Állók Pártja). Vántsa és Dorogi bekerült a választható jelöltek közé, a másik két jelölt nem tudott annyi érvényes szavazatot összegyűjteni, hogy indulhasson a 2026-os választáson – írta, hozzátéve, hogy a tájékoztatás szerint Vántsa és Dorogi, illetve jelölő szervezeteik ugyanannak az elhunytnak az adataival éltek vissza.

– Tehát egyértelműen megállapítható, hogy ez a két jelölt „véletlenül” ugyanannak az elhunyt személynek az adataival élt vissza. Ilyen véletlen egybeesést ritkának tartok, sőt elképzelhetetlennek – tette hozzá a polgármester, aki szerint fontos lenne kideríteni, hogy önkormányzati képviselő van-e az okirat-hamisítók között. Ezért, emelte ki, ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, hogy mindenki számára világos legyen, kik az érintettek az aláírási csalásban. Nagy János, aki Magyar Péter két évvel ezelőtti első nagy tüntetésén a Kossuth téren is felszólalt, most arra kéri a leendő kormányt, hogy végre legyen következménye a törvényszegéseknek, amelyeket a választási rendszer reformja keretében büntetne szigorúbban.