„A magyar fiatalok mintha vérszemet kaptak volna, hogy ők képesek leváltani egy kormányt”

Egy új, demokratikusabb rendszer fontos lépése lehet a választói jog 16 évre való leszállítása, ami nem kerül semmibe, és még csak nem is biztos, hogy a Tisza hatalmát betonozná be hosszú távon – mondta a Népszavának Nagy Ádám ifjúságkutató és Szalóki Viktor politológus, ifjúsági szakértő. Egy Magyarországon élő 16-17 éves életére sokkal inkább hatással lenne a saját szavazata, mint például egy határon túlira az ő voksa, az pedig borzasztó érvelés, hogy a 16 évesek még befolyásolható gyerekek, akiknek nincs önálló véleményük. Páros interjú.