Migránsbandák tartják rettegésben Kölnt

A kölni polgármester összehívta a rendőrségi válságstábot, miután csaknem 80 nő tett feljelentést szexuális támadásokról és molesztálásokról, amelyek szilveszterkor történtek a város a város pályaudvarán. A beszámolók szerint az inzultálásokban mintegy ezer részeg fiatalember vett részt. Wolfgang Albers rendőrfőnök a bűnözés "teljesen új dimenziójának" nevezte az incidens, amelynek a résztvevői az elmondása szerint arab és észak-afrikai férfiak voltak.