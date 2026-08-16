Hét sérült továbbra is kritikus állapotban van, a lengyel hatóságok még az áldozatok azonosításán dolgoznak. A hozzátartozóknak pszichológiai segítséget is biztosítanak.
A csaknem 50 fokra felforrósodott, és megolvadt aszfalt alatt húzódó vezetékek működésképtelenné váltak.
Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és a járvány terjedése miatt csütörtökön válságstábot alakított a szövetségi kormány.
A kölni polgármester összehívta a rendőrségi válságstábot, miután csaknem 80 nő tett feljelentést szexuális támadásokról és molesztálásokról, amelyek szilveszterkor történtek a város a város pályaudvarán. A beszámolók szerint az inzultálásokban mintegy ezer részeg fiatalember vett részt. Wolfgang Albers rendőrfőnök a bűnözés "teljesen új dimenziójának" nevezte az incidens, amelynek a résztvevői az elmondása szerint arab és észak-afrikai férfiak voltak.
Április 4-én raboltak el egy román állampolgárt Burkina Fasoban, tegnap egy helyi terrorszervezet videoüzenetben vállalta magára a tettet és üzent a román kormánynak. Az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásán részt vevő Bogdan Aurescu azonnal hazarepült.