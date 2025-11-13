Szokatlanul izmos a magyar fizetőeszköz, bár az elmúlt órákban mintha kicsit visszavett volna a menetelésből.
Csak fillérekkel változott a forint árfolyama kedd reggelre az előző esti kurzusokhoz képest a bankközi devizapiacon.
Erősödött a forint hétfőre virradóra a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Idei mélypontja közelében mozgott az euróval szemben a forint szerdán a bankközi devizapiacon, de csak csekély mértékben változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben.
Idei leggyengébb árfolyamát érte el kora délután a forint az euróval szemben a bankközi devizapiacon.
Gyengült kissé a forint a főbb devizákkal szemben péntekre virradóra a nemzetközi kereskedelemben. A forint várhatóan a hetet is veszteséggel fejezi be.
Minimálisan változott a forint jegyzése a vezető devizákhoz viszonyítva csütörtök kora reggelig szerda estétől a bankközi piacon.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon csütörtök reggel.
A többi devizához hasonlóan jelentősen erősödött a forint a dollárral szemben a nemzetközi bankközi piacon szerda reggelre az amerikai elnökválasztás következményeként.
A hazai deviza jelentős erősödésre váltott, miután két hitelminősítő már, egy pedig várhatóan a befektetésre ajánlott országok közé sorolja hazánkat. Az elmúlt hét végén egy euróért mindössze 303-304 forintot adtak a devizakereskedők. A szakértők arra számítanak, hogy nem átmeneti jelenségről van szó, de kérdés az, hogy a gyenge forintban érdekelt jegybank tétlenül nézi-e a várható forintfelértékelődést vagy tesz ellene.
Vegyesen mozgott a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben hétfő kora estére a reggeli szintekhez képest a bankközi piacon.
Az euróval és a dollárral szemben enyhén gyengült, a svájci frankhoz képest nem változott a forint árfolyama péntek reggelre a bankközi devizapiacon.
A dollárral szemben kissé gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben érdemben nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a bankközi kereskedésben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntekre virradóra a bankközi kereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon kedd reggel.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon hétfő reggel.
Jelentősen gyengült a forint péntek kora reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben hajnal óta azokra a nem végleges adatokra, hogy a britek többsége az EU-ból történő kilépés mellett döntött. A zuhanás nem állt meg reggel sem, de komoly gyengülést jelzett egyebek között a lengyel zloty, a román lej, vagy a kínai jüan is, miközben jelentősen erősödött a menedékdevizának számító svájci frank.
Erősödött csütörtökre virradóra a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi kereskedelemben.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.
Alig pár fillérrel mozdult el a forint a vezető devizákkal szemben csütörtök kora reggelre szerda este óta a bankközi piacon.
Erősödött a forint árfolyama a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi piacon hétfőn.
Az euróval szemben nem változott, más vezető valutákhoz képest kissé erősödött a forint szerda reggelre a bankközi piacon.
Szinte fillérre pontosan előző esti kurzusain jegyezték a forintot péntek reggel a devizapiacon.
Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a jen kivételével a forint csütörtökre virradóra a nemzetközi devizakereskedelemben.
Alig változott, kissé erősödött a forint árfolyama keddre virradóra a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint árfolyama a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi piacon hétfő reggelre.
Gyengült a forint árfolyama a főbb nemzetközi devizákkal szemben a bankközi piacon hétfőn.