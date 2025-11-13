Zuhan a forint az EU-népszavazás óta

Jelentősen gyengült a forint péntek kora reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben hajnal óta azokra a nem végleges adatokra, hogy a britek többsége az EU-ból történő kilépés mellett döntött. A zuhanás nem állt meg reggel sem, de komoly gyengülést jelzett egyebek között a lengyel zloty, a román lej, vagy a kínai jüan is, miközben jelentősen erősödött a menedékdevizának számító svájci frank.