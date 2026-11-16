„Korlátozott ideig!”„Ne maradjon le róla!” Nem jófejségből sürgetnek minket ilyen szlogenekkel a gyártók, a kereskedők: nyilvánvalóan a pénzünket szeretnék, és az egyik legősibb ösztönünkre bazírozva igyekenek kiénekelni a zsebünkből. Aki leleményes, felvásárolja az olcsó holmit, és továbbadja jóval drágábban, mert mindig lesz, aki nem tud ellenállni a korlátozottan elérhető zsákmány varázsának. Nézzük meg szakemberek segítségével, hogy mi tartja mindezt mozgásban, és hogyan lehetünk résen a legközelebbi kísértésnél.
A kisebb üzlethálózatokban a növekedés nagyjából 15 százalékos.
Van termékük, amiből neten csak hat darabot lehet rendelni, az áruházlánc szerint időszakos limitről van szó.
Elképesztő, mit képes egy-egy leárazás kihozni az emberekből. Amerikában szinte már megszokottak a tömegverekedések a hatalmas akciókkal csábító Fekete Pénteken, de Magyarországon ez még viszonylag friss jelenség.
Tavaly decemberben többet költöttünk, mint az előző évben, de a kiskereskedelmi forgalom még így sem érte el a 2011-est – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.