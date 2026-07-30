Ellenségből szövetséges: a NATO 65 éve

Gyakran úgy él a köztudatban az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, mint amit a szovjet veszély ellen hoztak létre. Ez azonban csak részben igaz: az alapítók, akik 65 éve, 1949. április 4-én írták alá a szerződést, legalább ennyire fontosnak tartották az európai nacionalista militarizmus visszatérésének megakadályozását az erős amerikai jelenléttel, valamint az európai politikai integráció erősítését.