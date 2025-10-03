Jól húzó Veres-cégek

Tegnap Veres Tibor nagyvállalkozó két cége is nyereséges tavalyi évről adott számot. Az áttételesen tulajdonában lévő, győri székhelyű padlógyártó, a Graboplast 18,1 milliárd forintos bevétel mellett közel kilencszázmilliós üzemi és 684 milliós adózott nyereséget ért el. Az Opten-cégadatbázis tanúsága szerint ez 2, 31, illetve 77 százalékos emelkedés. Az esetleges osztalékkivonás mértékét nem közölték.