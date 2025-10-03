Itt az 50 leggazdagabb magyar listája, az összvagyon meghaladja a 9000 milliárd forintot

Egyetlen billiomossal, hat dollármilliárdossal és több mint harminc százmilliárdossal döntötte meg újra vagyonrekordját az ötven leggazdagabb magyar, akik között négy év után ismét eggyel kevesebb nő van - közölte a Forbes.
Megjelent Az 50 leggazdagabb magyar listája. A Forbes legfrissebb rangsora szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a kilencezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőlegesen a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne.
Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal
1749,1 milliárd forint becsült vagyonnal.
A Forbes összesítése szerint a felcsúti milliárdos tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos. Az elmúlt üzleti év során további 500 milliárd forinttal nőtt a vagyona. Elsősorban az Opus Global portfóliója (különösen az energetikai ágazat eredménye) és az MBH Bank eredményének köszönhető a növekedés, de cégei számos külföldi akvizíciót is elindítottak vagy zártak le a mezőgazdaságtól az építőiparig.Mészáros Lőrinc vagyona csaknem négyszer gyorsabban nőtt az elmúlt 10 évben, mint Elon MuskéDirekt36: Egy dokumentum szerint Mészáros Lőrinc segítette Orbán Győző építkezésétMészáros Lőrinc cége javíthatja 1,2 milliárd forintért a MÁV járműveit Rekordprofitot ért el Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cége
A második helyen váratlan helycsere történt.
A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése átrendezte a lista dobogóját, így Veres majd háromszáz milliárdos vagyonnövekményével a lista történetében először lekörözte Csányi Sándort.
Először csatlakozik a top tízhez Jászai Gellért, a távközlési-űr-és védelmi ipari 4iG csoport vezérigazgatója.
Az elmúlt egy évben 244 százalékot emelkedett a tőzsdén jegyzett cég árfolyama, aminek Jászai kicsivel több mint 52 százalékos tulajdonosa.
Az egykor még csak telekommunikációs óriásként ismert vállalat mára több jelentős lábat növesztett, és a kormány űr- és védelmi stratégiájának talán legjelentősebb magánkézben lévő partnere lett.
Új szereplő a nyolcadik helyen Pavelka Tibor, akinek személyében új, száz százalékban selfmade szereplőt kapott az élvonal. Cége, a Semilab Magyarországon eddig egyedülálló pályát járt be, a világ legnagyobb napelemipari, valamint az ötödik legnagyobb félvezetőipari mérőberendezés gyártó vállalkozásává vált. Félvezetőgyártók, kijelzőgyártók, napelemgyártók és laboratóriumok az ügyfeleik, és köztük van például a Microsoft, az IBM, a Bosch vagy a Sony.
A globális élvonalban jegyzett céget 1989-ben alapította tizenöt fizikus kutató, miután kiváltak a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutatóintézetéből. Közülük hárman ma is vezetők a cégben, Pavelka Tibor pedig a többségi tulajdonos, a vagyonát 310,4 milliárd forintra becsülik.
TOP 15
1. Mészáros Lőrinc - 1749,1 Mrd Ft
2. Veres Tibor - 756,4 Mrd Ft
3. Csányi Sándor - 752,9 Mrd Ft
4. Felcsuti Zsolt - 524,4 Mrd Ft
5. Szíjj László - 416,1 Mrd Ft
6. Gattyán György - 352,4 Mrd Ft
7. Jellinek Dániel - 312,7 Mrd Ft
8. Pavelka Tibor - 310,4 Mrd Ft
9. Jászai Gellért - 309,0 Mrd Ft
10. Széles Gábor - 300,0 Mrd Ft
11. Garancsi István - 295,5 Mrd Ft
12. Demján Sándorné és családja - 242,2 Mrd Ft
13. Tiborcz István - 210,9 Mrd Ft
14. Rahimkulov Ruszlán - 206,4 Mrd Ft
15. Futó Gábor - 205,8 Mrd Ft