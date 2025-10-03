Itt az 50 leggazdagabb magyar listája, az összvagyon meghaladja a 9000 milliárd forintot

Csányi Sándor;Forbes;Mészáros Lőrinc;leggazdagabb magyarok;Veres Tibor;

2025-10-03 07:45:00 CEST

Ez kétszerese a teljes állami egészségügyi kiadásnak.

Egyetlen billiomossal, hat dollármilliárdossal és több mint harminc százmilliárdossal döntötte meg újra vagyonrekordját az ötven leggazdagabb magyar, akik között négy év után ismét eggyel kevesebb nő van - közölte a Forbes.

Megjelent Az 50 leggazdagabb magyar listája. A Forbes legfrissebb rangsora szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a kilencezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőlegesen a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne.

Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal

1749,1 milliárd forint becsült vagyonnal.

A Forbes összesítése szerint a felcsúti milliárdos tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos. Az elmúlt üzleti év során további 500 milliárd forinttal nőtt a vagyona. Elsősorban az Opus Global portfóliója (különösen az energetikai ágazat eredménye) és az MBH Bank eredményének köszönhető a növekedés, de cégei számos külföldi akvizíciót is elindítottak vagy zártak le a mezőgazdaságtól az építőiparig.

A második helyen váratlan helycsere történt.

A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése átrendezte a lista dobogóját, így Veres majd háromszáz milliárdos vagyonnövekményével a lista történetében először lekörözte Csányi Sándort.

Először csatlakozik a top tízhez Jászai Gellért, a távközlési-űr-és védelmi ipari 4iG csoport vezérigazgatója.

Az elmúlt egy évben 244 százalékot emelkedett a tőzsdén jegyzett cég árfolyama, aminek Jászai kicsivel több mint 52 százalékos tulajdonosa.

Az egykor még csak telekommunikációs óriásként ismert vállalat mára több jelentős lábat növesztett, és a kormány űr- és védelmi stratégiájának talán legjelentősebb magánkézben lévő partnere lett.

Új szereplő a nyolcadik helyen Pavelka Tibor, akinek személyében új, száz százalékban selfmade szereplőt kapott az élvonal. Cége, a Semilab Magyarországon eddig egyedülálló pályát járt be, a világ legnagyobb napelemipari, valamint az ötödik legnagyobb félvezetőipari mérőberendezés gyártó vállalkozásává vált. Félvezetőgyártók, kijelzőgyártók, napelemgyártók és laboratóriumok az ügyfeleik, és köztük van például a Microsoft, az IBM, a Bosch vagy a Sony.

A globális élvonalban jegyzett céget 1989-ben alapította tizenöt fizikus kutató, miután kiváltak a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutatóintézetéből. Közülük hárman ma is vezetők a cégben, Pavelka Tibor pedig a többségi tulajdonos, a vagyonát 310,4 milliárd forintra becsülik.