Közelkép - Felszállott a gyerek-Páva

Elkezdődött hát a Felszállott a Páva újabb vetélkedősorozata. Méghozzá most csupa gyerektáncossal, énekessel, zenekarral. A felnőttek versenyeit is jó volt nézni, gyakran egészen kiváló teljesítményeket nyújtottak, pedig a résztvevők többsége amatőr, most meg egyenesen üdítő ezeket a tiszta gyermekarcokat látni. Akkor is tiszták, ha bizonyára közöttük is akadnak csibészségekre is hajlamos kisfiúk, egymás copfját huzigáló lányok, de amikor a táncról, énekről beszélnek nagyon komolyak és nagyon szakszerűek.