Politika, gazdaság és természet láthatatlan légióként sorakozott fel Vietnámmal szemben, most viszont szinte minden a hanoi vezetés kezére játszik.
Aki egyszer látta, többé nem szabadul a vietnami háború jelképévé vált fotótól: a napalmtámadás elől menekülő meztelen kislány képe belénk égett. Ötven éve készült az ikonikus felvétel, üzenete tragikusan időszerű az ukrajnai vérontás idején.
Aaron Sorkin egy több mint ötven évvel ezelőtti bírósági tárgyalás feldolgozásával szembesít a jelennel. Amikor belekezdett, maga sem gondolhatta, mennyire aktuális az 1968-as amerikai történet.
Hevesen bírálta Norvégia legnagyobb lapja, az Aftenposten Mark Zuckerberget, a Facebook vezérigazgatóját pénteken, mert a közösségi oldal eltávolította egy bejegyzésből a vietnami háború egyik amerikai napalmtámadása után készült világhírű fotót.