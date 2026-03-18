A szerkezet egy nagy méretű földhalomból került elő az építkezési munkák során.
Az évtizedek során már elrozsdásodott, de még mindig veszélyes eszközök az alacsony vízállás miatt váltak láthatóvá.
Hatástalanították a Ferencvárosban talált második világháborús bombát - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje péntek délután az MTI-vel.
Több mint 2600 esethez riasztották tavaly a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét valamilyen feltételezett világháborús robbanótest előkerülése miatt. Az előző éveket figyelembe véve mind a bejelentések számát, mind azok országos eloszlását tekintve teljesen átlagos évnek mondható 2014 - közölte a tűzszerész ezred az MTI megkeresésére.