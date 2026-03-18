Világháborús robbanótestet találhattak a XI. kerületben, csütörtökön lezárások lesznek

A szerkezet egy nagy méretű földhalomból került elő az építkezési munkák során.

Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti

  • a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát,

  • az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát,

Ideiglenesen kiürítik

  • az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét, a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

  • a BME I épületét,

  •  az MBH Bank épületét

  • és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

A tavasz átmenetileg télbe fordult északi tájainkon. Szerdától szárazabb és naposabb idő várható.