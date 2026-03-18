Világháborús robbanótestet találhattak a XI. kerületben, csütörtökön lezárások lesznek

Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.
A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.
A lezárás érinti
a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát,
az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát,
Ideiglenesen kiürítik
az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét, a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.
