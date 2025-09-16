Karácsony Gergely levélözönnel üzenné Sára Botond főispánnak és az Orbán-kormánynak: Adjátok vissza Budapest pénzét!

A főpolgármester a budapestieket azért biztatja e-mailek küldésére, mert így vágna a kormánypárti politikusoknak, akik hétfőn a veszélyesnek látszó buszok feljelentésére buzdítottak. Új járművek beszerzéséhez azonban forrás kell, de egyelőre nincs.