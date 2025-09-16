A főpolgármester a budapestieket azért biztatja e-mailek küldésére, mert így vágna a kormánypárti politikusoknak, akik hétfőn a veszélyesnek látszó buszok feljelentésére buzdítottak. Új járművek beszerzéséhez azonban forrás kell, de egyelőre nincs.
Öt játékosára sérülés, Botka Endrére pedig eltiltás miatt nem számíthat.
A Ferencváros az elődöntő szombati visszavágóján szenzációs zárónegyedbeli, illetve kapusa, Vogel Soma nagyszerű teljesítményének köszönhetően 6-4-re legyőzte a montenegrói Jadran Carine együttesét, ezzel 17-16-os összesítéssel bejutott a férfi vízilabda Eurokupa fináléjába, ahol a román Digi Oradeával találkozik.
A Fehérvár KC női kézilabdacsapatánál tudják, hogy a múlt szombati idegenbeli győzelemnek köszönhetően esélyesebbek a dán Esbjergnél az EHF Kupa elődöntős párharcának visszavágóján, amelyet ezzel együtt komolyan vesznek.