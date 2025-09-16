Karácsony Gergely levélözönnel üzenné Sára Botond főispánnak és az Orbán-kormánynak: Adjátok vissza Budapest pénzét!

BKV;Karácsony Gergely;finanszírozás;buszbeszerzés;visszavágó;Sára Botond;

2025-09-16

A főpolgármester a budapestieket azért biztatja e-mailek küldésére, mert így vágna a kormánypárti politikusoknak, akik hétfőn a veszélyesnek látszó buszok feljelentésére buzdítottak. Új járművek beszerzéséhez azonban forrás kell, de egyelőre nincs.

„A főispán szeretne leveleket kapni? Hát akkor küldjünk neki, minél többen, minél többet, hadd örüljön. Az üzenet is egyértelmű: adjátok vissza Budapest pénzét!” – szólította meg a budapestieket Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármestere szerint ugyanis a kormányhivatal folytatja a Fidesz megrendelésére elindított kampányát a budapesti közösségi közlekedés ellen. – Épp le akarják beszélni az embereket arról, hogy buszra, villamosra szálljanak, ehhez némi manipulációt, béna AI-képeket és jó adag hazugságot használnak, csak a szokásos. Hogy akkor mivel kellene járni a városban szerintük? Hát, gondolom nem gyalog… – jegyezte meg ironikusan Karácsony.

A főpolgármester ezzel Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára, valamint Sára Botond budapesti főispán sajtótájékoztatójára reagált, amelyen a két kormánypárti politikus hosszasan taglalta, hogy az augusztusban kigyulladt három busz nyomán végzett vizsgálatuk szerint a BKV-buszok többsége veszélyes, nem biztonságos. Latorcai arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre (a kormányhivatalnak) küldjenek fényképeket – rendszámmal együtt –, ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek.

– A főispánnak most épp azt mondták a Harcosok Klubjából, hogy nyisson egy e-mail címet, és ide várja az üzeneteket arról, hogy ha valaki műszaki problémát észlel a buszon, de lehetőleg úgy, hogy megadja rögtön a rendszámot, viszonylatot, mi sem egyszerűbb ennél. És akkor a főispán, ha kap egy üzenetet, hogy kopik a kardáncsukló, esetleg gyanús az elosztócsappantyú, vagy netán a fékkamrák membránjával van anomália, akkor … tényleg, mit csinál? Tart egy sajtótájékoztatót? Nagy segítség ő a magyar családoknak. Hát akkor írjunk a főispánnak! – tette hozzá Budapest vezetője, aki azért, hogy az érintettek megértsék, ismét felsorolta, hogy a főváros mit tett és mit tervez a biztonságos közlekedésért:

Kivezettük a magas padlós buszokat;

436 db új járművet szereztünk már be Budapestnek;

300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben;

65 db 10 méteres, úgynevezett maximidi busz érkezik a városba;

előkészítettük 80 db új csuklós dízel busz és 85 új szóló gázbusz bérlését;

további 80-100 busz bérlésén dolgozunk;

76 új buszra érvényes vásárlási szerződést kötöttünk.

„Miközben a BKV minden áldott nap mindent megtesz a maximális utasbiztonságért, mi folytatjuk az új járművek beszerzését, addig arra kérek mindenkit, ha teheti küldjön üzenetet a főispánnak a [email protected] címre, ezt: ADJÁTOK VISSZA BUDAPEST PÉNZÉT!” – kérte a budapestieket, a fővárosban közlekedőket Karácsony Gergely.