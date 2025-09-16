Karácsony Gergely levélözönnel üzenné Sára Botond főispánnak és az Orbán-kormánynak: Adjátok vissza Budapest pénzét!

„A főispán szeretne leveleket kapni? Hát akkor küldjünk neki, minél többen, minél többet, hadd örüljön. Az üzenet is egyértelmű: adjátok vissza Budapest pénzét!” – szólította meg a budapestieket Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármestere szerint ugyanis a kormányhivatal folytatja a Fidesz megrendelésére elindított kampányát a budapesti közösségi közlekedés ellen. – Épp le akarják beszélni az embereket arról, hogy buszra, villamosra szálljanak, ehhez némi manipulációt, béna AI-képeket és jó adag hazugságot használnak, csak a szokásos. Hogy akkor mivel kellene járni a városban szerintük? Hát, gondolom nem gyalog… – jegyezte meg ironikusan Karácsony.
A főpolgármester ezzel Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára, valamint Sára Botond budapesti főispán sajtótájékoztatójára reagált, amelyen a két kormánypárti politikus hosszasan taglalta, hogy az augusztusban kigyulladt három busz nyomán végzett vizsgálatuk szerint a BKV-buszok többsége veszélyes, nem biztonságos. Latorcai arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre (a kormányhivatalnak) küldjenek fényképeket – rendszámmal együtt –, ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek.
– A főispánnak most épp azt mondták a Harcosok Klubjából, hogy nyisson egy e-mail címet, és ide várja az üzeneteket arról, hogy ha valaki műszaki problémát észlel a buszon, de lehetőleg úgy, hogy megadja rögtön a rendszámot, viszonylatot, mi sem egyszerűbb ennél. És akkor a főispán, ha kap egy üzenetet, hogy kopik a kardáncsukló, esetleg gyanús az elosztócsappantyú, vagy netán a fékkamrák membránjával van anomália, akkor … tényleg, mit csinál? Tart egy sajtótájékoztatót? Nagy segítség ő a magyar családoknak. Hát akkor írjunk a főispánnak! – tette hozzá Budapest vezetője, aki azért, hogy az érintettek megértsék, ismét felsorolta, hogy a főváros mit tett és mit tervez a biztonságos közlekedésért:
Kivezettük a magas padlós buszokat;
436 db új járművet szereztünk már be Budapestnek;
300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben;
65 db 10 méteres, úgynevezett maximidi busz érkezik a városba;
előkészítettük 80 db új csuklós dízel busz és 85 új szóló gázbusz bérlését;
további 80-100 busz bérlésén dolgozunk;
76 új buszra érvényes vásárlási szerződést kötöttünk.
„Miközben a BKV minden áldott nap mindent megtesz a maximális utasbiztonságért, mi folytatjuk az új járművek beszerzését, addig arra kérek mindenkit, ha teheti küldjön üzenetet a főispánnak a [email protected] címre, ezt: ADJÁTOK VISSZA BUDAPEST PÉNZÉT!” – kérte a budapestieket, a fővárosban közlekedőket Karácsony Gergely.Karácsony Gergely és Vitézy Dávid örül, hogy lecserélhetik a kigyulladó buszokat, de az Orbán-kormány és a főispánja mindent megtesz, hogy ne tegyékMegint kigyulladt egy BKV-buszKarácsony Gergely: Ha az Orbán-kormány nem tekint el a szolidaritási adó egészének a befizetésétől, akkor Budapest közlekedése nem tíz percre fog leállniA fővárosi BKV-buszok 76 százalékánál talált problémát a kormányhivatalKarácsony Gergely: A BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, az utasok nincsenek veszélyben