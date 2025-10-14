Visszakaphatja a II. kerület a Marczibányi téri sportközpontot, de az MNB-hez köthető üzemeltető így is tartozik még néhány száz millió forinttal

Őrsi Gergely polgármester szerint több év után szerda délelőtt vehetik ismét birtokba az önkormányzat tulajdonát, de úgy tűnik, hogy a pénzükhöz csak peres úton juthatnak hozzá.