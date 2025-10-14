Visszakaphatja a II. kerület a Marczibányi téri sportközpontot, de az MNB-hez köthető üzemeltető így is tartozik még néhány száz millió forinttal

MNB;per;tartozás;visszavétel;II. kerület;üzemeltető;sportközpont;Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány;Marczibányi tér;

2025-10-14 20:43:00 CEST

Őrsi Gergely polgármester szerint több év után szerda délelőtt vehetik ismét birtokba az önkormányzat tulajdonát, de úgy tűnik, hogy a pénzükhöz csak peres úton juthatnak hozzá.

Budapest II. kerületének önkormányzata két év próbálkozás után jó eséllyel ismét birtokba veheti a tulajdonában álló Marczibányi téri sportközpontot – idézi a hvg.hu Őrsi Gergely polgármestert, aki egy keddi háttérbeszélgetésen elmondta, hogy az üzemeltető ígérete szerint szerdán 11 órakor átadják a területet a kerület képviselőinek. A nemrég még Matolcsy Ádám köréhez, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához köthető üzemeltető, a Marczibányi Sportcentrum Kft. már 2007 óta használhatja az ingatlant, évente mindössze 3,1 millió forintért.

A csaknem 20 éve aláírt, azaz még a fideszes Láng Zsolt vezetése idején megkötött megállapodás szerint azért volt ennyire kevés a bérleti díj, mert az üzemeltető jelentős fejlesztéseket is vállalt a 11,5 ezer négyzetméteres területen, ám azok nem valósultak, ezért az önkormányzat 2023-ban felmondta a megállapodást. Őrsi Gergely tájékoztatása szerint összesen 226 millió forintot – 88 millió forintnyi bérleti díjat és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét – követelik az üzemeltetőtől, szerinte ugyanis eddig a cég egyáltalán nem fizetett, viszont például a pályabérletből és a parkolóból származó bevételeket beszedte.

Mint kiderült azonban az üzemeltető ezután sem akar fizetni, ezért a kerület már korábban pert indított, de most újabb jogi lépéseket is fontolgat. A polgármester azt mondta, hogy a sportcentrumról szóló egyeztetéseken azt közölte vele az üzemeltető képviselője, hogy egyáltalán nem akar fizetni a kerületnek, azaz az elmaradt bérleti díjakat sem akarják átutalni. A Marczibányi Sportközpont Kft. tulajdonosát a Magyar Nemzeti Bank alapítványához, a Pallas Athéné Domus Meritihez (PADME) kötik, amelynek egyszemélyes kurátora a Fidesz helyi képviselője, Gór Csaba.

Őrsi Gergely azt mondta, hogy az eddigi üzemeltető azt szeretné, ha a kerület tovább vinné a meglévő szerződéseket, pályabérleteket, de ebbe nem egyezett bele az önkormányzat, bővebb tájékoztatást ugyanis nem kaptak a szerződésekről. A polgármester szerint a terület átvétele után a helyiek bevonásával döntenek majd a további hasznosításról, és azon lesznek, hogy azok az egyesületek, amelyekkel már megállapodott az üzemeltető, ne szenvedjenek kárt. Azt tervezik, hogy az átvétel másnapján, csütörtökön már ismét nyitva lehet a sportközpont.