Állami mentőöv a fideszes oligarchának

Semmitmondó, de furcsa választ kapott Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője arra a február végi írásbeli kérdésére, amelyet Vitézy Tamás horvátországi kikötőinek és szállodáinak állami kézbe vételével kapcsolatban tett fel. Szabó ezért újabb kérdésekkel fordul a miniszterhez. A képviselőt mindenekelőtt az érdekli: igazak-e azok a sajtóhírek, amelyek szerint a magyar állam meg akarja vásárolni Vitézy adriai tulajdonát.