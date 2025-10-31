Vitézy Tamás korábbi NER-milliárdos bíróság előtt vádlottként azt mondta, hogy őt koholt vádakkal akarják kivonni a forgalomból

vallomás;hűtlen kezelés;vádlott;Fővárosi Törvényszék; NER;Vitézy Tamás;bűnsegéd;

2025-10-31 18:48:00 CET

A csődbe vitt Széchenyi Bank ügyében indított büntetőperben bűnsegédként elkövetett hűtlen kezeléssel vádolják.

Tagadta bűnösségét és felmentését kérte a Fővárosi Törvényszék pénteki tárgyalásán Vitézy Tamás, egykori NER-közeli milliárdos, akit az ügyészség a Széchenyi Bank ügyében bűnsegédként elkövetett, különösen jelentős értékű hűtlen kezeléssel vádol – áll a hvg.hu cikkében. A bíróság előtti vallomásában Vitézy azt állította, hogy semmilyen kárt nem okozott a Széchenyi Banktól felvett hitellel, azt ugyanis teljes mértékben visszafizette. Szerinte összejátszottak ellene, hogy megszerezzék több száz millió eurós vagyonát.

– Az ellenem megfogalmazott gyanút, majd vádat koncepciósnak, koholtnak, minden pontjában kreáltnak, megalapozatlannak és jogellenesnek tartom – mondta Vitézy Tamás, aki úgy fogalmazott, hogy az egész eljárásnak csak az a célja, hogy kivonják őt a forgalomból. Azt is elmondta, hogy őt kizárták a lakásából, jelenleg az egyik korábbi irodájában él. Vagyonának jó részét úgy vesztette el, hogy állítása szerint a szintén NER-közeli vállalkozóként ismert Jellinek Dániel töredékáron vásárolta meg a tartozásait, majd a végrehajtási eljárás során elvették tőle az ingatlanait is.

A hvg.hu felidézte, hogy Jellinek Dániel cégének négy évvel ezelőtti közleménye szerint Vitézy horvát cégei csődben voltak vagy felszámolásra jutottak, s ők hitelezőként úgy jártak el ezekben az eljárásokban, ahogyan mindig is szoktak. Vagy a felszámoló által értékesített vagyon vételárából részesültek, vagy átvették a jelzálogjoggal érintett vagyonelemeket, amelyeket fejlesztenek.

Vitézy Tamás, aki a fővárosi képviselő Vitézy Dávid, illetve Orbán Viktor unokatestvére, Vitézy Zsófia nagybátyja, korábban Magyarország száz leggazdagabb embere közé tartozott, Horvátországban pedig – saját bevallása szerint – a legvagyonosabbnak számított. Jelenleg viszont már nem rendelkezik semmilyen ingatlannal, megtakarítása egyáltalán nincs, a végrehajtási tartozások levonása után pedig 200 ezer forintnyi nyugdíjból gazdálkodik. Ügyvédre már nincs is pénze, ezért a bíróság által kirendelt védő képviseli.