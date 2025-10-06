Globális problémákról tárgyalnak

Mától a víz és a szanitáció globális problémáiról tanácskoznak politikusok, tudósok, a környezetvédelem ismert szakértői a magyar fővárosban. Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár és Áder János köztársasági elnök nyitja meg a Budapesti Víz Világtalálkozót, amelynek célja, hogy konkrét ajánlást fogalmazott meg a 2015 utáni fejlesztési programokkal kapcsolatosan az ENSZ Közgyűlése számára.