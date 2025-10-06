vízgyűjtők;Balaton;várakozás;nyár;csapadék;vízszint;aszály;Országos Vízügyi Főigazgatóság;alacsony vízállás;

Akár sétálni is lehet a Balaton medrében, de az OVF szerint nincs ok pánikra

A vízügyi szakemberek nem terveznek vízpótlást. A nagy nyári aszály, a jelentős párolgás után a vízgyűjtő területekre hulló csapadékra várnak.

Rendkívül alacsony a Balaton vízállása, olyannyira, hogy a balatonfenyvesi mederben akár már sétálni is lehetne – írja a Telex. A lap több nappal ezelőtti érdeklődésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) válaszolt: „Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ.”  A Népszava még augusztus végén írt arról, hogy az intenzív párolgás és az aszályos nyár miatt csaknem 300 millió köbméter víz tűnt el a Balatonból.

A Balaton átlagos vízszintje akkor 71 centiméter volt, ami a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb vízállást jelentett. A cikk szerint csaknem 170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben, hogy a hiányzó víz megjelenjen a tóban. 

Most az OVF a Telexnek azt írta, hogy az aszályosabb években a vízszint jelentős csökkenést mutathat a nyári hónapok végére a minimális csapadék és a nyári jelentős párolgás miatt, de a vízszint emelkedése tavaszig újra megtörténik. Hozzátették, hogy ez a tó természetes körforgása. Ugyanakkor tisztázták, idén nem történt  vízleeresztés a tóból a Sió csatorna felé, és a visszapótlódásig nem is tesznek ilyet. Előrejelzéseik szerint a jelenleg 66 centiméteres átlagvízállás 2026. január elsejéig 88 centiméterre emelkedhet.

