Akár sétálni is lehet a Balaton medrében, de az OVF szerint nincs ok pánikra

Rendkívül alacsony a Balaton vízállása, olyannyira, hogy a balatonfenyvesi mederben akár már sétálni is lehetne – írja a Telex. A lap több nappal ezelőtti érdeklődésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) válaszolt: „Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ.” A Népszava még augusztus végén írt arról, hogy az intenzív párolgás és az aszályos nyár miatt csaknem 300 millió köbméter víz tűnt el a Balatonból.
A Balaton átlagos vízszintje akkor 71 centiméter volt, ami a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb vízállást jelentett. A cikk szerint csaknem 170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben, hogy a hiányzó víz megjelenjen a tóban.
Most az OVF a Telexnek azt írta, hogy az aszályosabb években a vízszint jelentős csökkenést mutathat a nyári hónapok végére a minimális csapadék és a nyári jelentős párolgás miatt, de a vízszint emelkedése tavaszig újra megtörténik. Hozzátették, hogy ez a tó természetes körforgása. Ugyanakkor tisztázták, idén nem történt vízleeresztés a tóból a Sió csatorna felé, és a visszapótlódásig nem is tesznek ilyet. Előrejelzéseik szerint a jelenleg 66 centiméteres átlagvízállás 2026. január elsejéig 88 centiméterre emelkedhet.Csaknem 300 millió köbméter víz tűnt el a BalatonbólHőségtől szenved a bolygó