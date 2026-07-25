Vigyázat, a nyár veszélyeket is rejt! -Eltűnt egy újabb fiatal a Tiszában

Eltűnt egy 16 év körüli fiú szerda délután a Tiszában Szolnok belterületén, a vízirendőrség előtti stégek egyikén, a rendőrök, tűzoltók és az Életjel mentőcsoport négy tagja jelenleg is keresi - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.