A vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos szabályok betartásával megelőzhető.
A vízirendőrök az 5 fokos vízből húzták ki a már csak hörögni képes fiatalembert.
Gumicsónakon sodródtak, az erős északi szélben nem tudtak partra jutni.
Eltűnt egy 16 év körüli fiú szerda délután a Tiszában Szolnok belterületén, a vízirendőrség előtti stégek egyikén, a rendőrök, tűzoltók és az Életjel mentőcsoport négy tagja jelenleg is keresi - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
A dunai fürdőzés veszélyeire hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Dunai Vízirendészeti kapitánysága pénteki, a fővárosban megtartott sajtótájékoztatóján.