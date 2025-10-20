A tavaly megválasztott független városvezető elképedt, hogy egy helyi vezetőnek csaknem nyolcmillió forint volt a fizetése, miközben az előző ciklusban elkövetett szabálytalanságok miatt több százmilliós bírságot szabtak ki az önkormányzatra.
Helmeczy Lászlót és Sértő-Radics Istvánt indítja az Együtt-PM szövetség az MSZP-vel közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két választókerületében a 2014-es országgyűlési választáson - jelentette be Bajnai Gordon, a szervezet vezetője sajtótájékoztatón Nyíregyházán szerdán.