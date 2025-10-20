Súlyos visszaéléseket tárt fel az új polgármester Hajdúböszörményben

polgármester;leleplezés;visszaélések;megfélemlítés;bírságok;Hajdúböszörmény;volt Fideszesek;

2025-10-20 14:39:00 CEST

A tavaly megválasztott független városvezető elképedt, hogy egy helyi vezetőnek csaknem nyolcmillió forint volt a fizetése, miközben az előző ciklusban elkövetett szabálytalanságok miatt több százmilliós bírságot szabtak ki az önkormányzatra.

„Azt hittem megőrülök, amikor megláttam, hogy az egyik helyi vezető fizetése összesen több mint 7,8 millió forint volt havonta. Ez azt jelenti, hogy tavaly október végéig 10 hónap alatt csaknem 80 millió volt a bére” – idézi a hvg360 Göröghné Bocskai Évának, Hajdúböszörmény egy éve hivatalban lévő független polgármesterének a nyilatkozatát az előző, fideszes városvezetés ideje alatt történt, most feltárt visszaélések közül az egyik legkirívóbbról. A polgármester adatai szerint ezt a pénzt a helyi városüzemeltető cégnél és egy másik, szintén önkormányzati tulajdonban lévő vállalatnál fizették ki, de a város kasszájából szinte számolatlanul szórták a pénzt.

A polgármester szerint az előző, fideszes vezetés által lefolytatott közbeszerzések közül több esetben is szabálytalanságot állapítottak meg a hatóságok, és csak ezért több száz millió forintos bírságot kell fizetnie Hajdúböszörménynek, nem beszélve a gyanús szerződésekről. A konkrét példák megdöbbentőek, például az alig harmincezres lélekszámú városban 29 millió forintba került egy zebra kialakítása. Kiderült, hogy a közparkok gondozására a fideszes vezetés idején még 160 millió forintot költöttek, miközben erre idén elég volt 30 millió forint is.

– A művelődési ház tetőjavítását 41 millió forintért akarta elvégezni a várossal szerződésben álló kivitelező, de végül akadt olyan vállalkozó, aki 6 millió forintért is elvállalta ugyanezt a munkát. Az is hamar egyértelművé vált, hogy korábban feleslegesen költöttek a buszvárók őrzésére 30 millió forintot, ezt ugyanis most ingyen is meg tudják oldani. És végül a zebra kialakítására sem kellett 29 millió forintot költeni, a vezetésváltás utáni új ajánlat ugyanis már csak 2,6 millió forintról szólt – olvasható a cikkben.

A feltárt visszaélések mértéke miatt lehetett ideges a város volt fideszes alpolgármestere, Fórizs László, akinek a nevét konkrétan nem is említették, mégis személyét érintő támadásról, vádaskodásról és politikai hangulatkeltésről beszélt, amikor az új vezetést támogató egyik képviselő felsorolta az előző vezetés bűneit. – „Hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy, egy senki vagy” – lapunk is beszámolt róla, hogy a helyi képviselő-testület múlt heti ülésén ezekkel a szavakkal fordult a fideszes politikus képviselőtársához, Nagy Péter Martinhoz, „akiről látja”, hogy nyomoz. A polgármester ugyanakkor szkeptikus a jövőt illetően, mert szerinte sok mindent „zseniálisan” lepapíroztak, a jogászok, ügyvédek visszalépnek a megbízásoktól, sőt állítja, őt is megfenyegették a következő szavakkal: „Itt nem háború lesz, hanem kivégzés”.