Újra teljes kapacitással üzemel a Keleti pályaudvar - közölte a Mávinform vasárnap délután.
A rendőrség ideiglenesen lezárta tegnap délután a Nyugati pályaudvar csarnokát a vonat- és utasforgalom elől, mert egy gyanús csomagot találtak - közölte a Mávinform. A tűzszerészeti vizsgálat ideje alatt utasok nem tartózkodhattak a csarnokban, ezért a vonatok a külső vágányokról indultak és oda is érkeztek. A szegedi Intercityről az utasokat leszállították, az a vonat csak a vizsgálat befejezése után indulhatott el.
Megindult mindkét vágányon a vonatforgalom csütörtök este Pestszentlőrincnél, ahol korábban halálra gázolt egy embert a Kiskun InterCity - közölte a Mávinform.
Valamennyi, a Budapest Déli pályaudvarról induló és oda érkező vonat késik, miután nincs áram a felsővezetékekben a pályaudvaron - közölte a Mávinform sajtóügyeletese.