MÁV;GYSEV;Szombathely;vonatforgalom;

Illusztráció

Szünetel a forgalom a szombathelyi vasútállomáson

Biztosítóberendezési hiba miatt.

A GYSEV tájékoztatása alapján Szombathely vasútállomáson biztosítóberendezési hiba miatt szünetel a vonatforgalom, ezért onnan nem indulnak és nem érkeznek oda vonatok – írja a MÁV.

A közlemény szerint a délelőtti Savaria és Bakony InterCityk, valamint a Pannónia InterRégiók esetében hosszabb eljutási időre, valamint buszos, illetve pótlóbuszos utazásra lehet számítani.

A tájékoztatás emellett kiemeli, hogy

  • a Celldömölkről Szombathelyre 8:05-kor indult vonat (9092) Sárvárig közlekedett, utasai a Volán 1671/236-os járatával utazhatnak tovább, amely betér Sárvár vasútállomáshoz is.

  • a Szombathelyről Ajkára 8:41-kor induló Bakony InterCity (1907) helyett pótlóbusz közlekedik Sárvárig, ahol át kell szállni a vonatra.

  • a Nagykanizsáról Szombathelyre 7:05-kor indult Pannónia InterRégió (9807) helyett pótlóbusz közlekedik Zalaszentivántól.

  • a Szombathelyről Pécsre 9:12-kor induló Pannónia InterRégió (8992) helyett pótlóbusz közlekedik Zalaszentivánig.

