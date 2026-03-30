Szünetel a forgalom a szombathelyi vasútállomáson

MÁV;GYSEV;Szombathely;vonatforgalom;

2026-03-30 09:17:00 CEST

Biztosítóberendezési hiba miatt.

A GYSEV tájékoztatása alapján Szombathely vasútállomáson biztosítóberendezési hiba miatt szünetel a vonatforgalom, ezért onnan nem indulnak és nem érkeznek oda vonatok – írja a MÁV.

A közlemény szerint a délelőtti Savaria és Bakony InterCityk, valamint a Pannónia InterRégiók esetében hosszabb eljutási időre, valamint buszos, illetve pótlóbuszos utazásra lehet számítani.

A tájékoztatás emellett kiemeli, hogy

a Celldömölkről Szombathelyre 8:05-kor indult vonat (9092) Sárvárig közlekedett, utasai a Volán 1671/236-os járatával utazhatnak tovább, amely betér Sárvár vasútállomáshoz is.

a Szombathelyről Ajkára 8:41-kor induló Bakony InterCity (1907) helyett pótlóbusz közlekedik Sárvárig, ahol át kell szállni a vonatra.

a Nagykanizsáról Szombathelyre 7:05-kor indult Pannónia InterRégió (9807) helyett pótlóbusz közlekedik Zalaszentivántól.