Megrázó vallomást tett az RTL-es valóságshow-hős

"Néhány hete is panaszkodott az édesapám, hogy nem kap levegőt, mintha egy focicsapat ülne a mellkasán. Vért köpött..." - VV Aurelio megrázó vallomást tett a Borsnak édesapja haláláról. A Való Világ győztesének, akinek a drogügyei miatt kirobbant botrány is nehezíti mindennapjait - egy pillanat alatt kellett felnőnie, amikor megtudta, hogy elvesztette az egyetlen embert, akivel családot alkottak.