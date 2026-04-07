A Fidesz támogatására buzdít a kokainbirtoklásért és emberrablásért elítélt VV Aurelio

2026-04-07 17:48:00 CEST

Mindezt úgy, hogy el van tiltva a közügyektől, tehát nem is szavazhat. Szerinte a NER faragott embert belőle.

Ezúttal Orbán Viktor alkalmasságáról készített TikTok-videót a VV Aurelio néven ismertté vált Caversaccio Aurelio – számol be a 444.

Nagyon sok érvet tudnék mellette mondani, tudom, mások nagyon sokat ellene, de nekem egy olyan ember közelebb áll a szívemhez, aki apa, férj, nagyapa és közben 16 éve vezeti ezt az országot. A rossz, az nem ilyen. A fiatalok nem tudják, hogy mi az a rossz – fogalmazott VV Aurelio. Majd azzal folytatta: – Én nem tudok elmenni szavazni, mivel öt évig el vagyok tiltva közügyektől. Ilyenkor jogosan felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért állok ki a rendszer mellett. Ez a rendszer embert faragott belőlem.

Az egykori valóságshow-celebet korábban 1 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kokainbirtoklásért, majd jogerősen 2 év 3 hónapot kapott emberrablás miatt, amit le is ült. A lap megjegyzi, VV Aurelio korábban videóban hirdette, hogy egy Magyar Péteréhez hasonló erkölcsű emberre nem bízná Magyarország vezetését.