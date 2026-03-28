Nem várta meg a vádemelést

Kemény ítéletet mond majd rólam a történelem - vélekedett a Time magazinnak adott egyik interjújában Richard Milhous Nixon, az Egyesült Államok máig talán legellentmondásosabb elnöke. Sokáig azt gondolta, az utókor elsősorban Kína-politikája miatt tartja majd számon, de utóbb rá kellett jönnie: vele kapcsolatban elsőként azt említik meg, hogy az amerikai államfők közül mindeddig egyedül ő kényszerült lemondásra. A 37. elnök a Watergate-botrányba bukott bele. Holnap negyven éve, 1974. augusztus 9-én mondott le, nem várva meg, hogy a kongresszusban megindítsák ellene az alkotmányos vádemelési eljárást.