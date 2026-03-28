A 2026-os magyar parlamenti választás hajrájában kirobbant titkosszolgálati botrány nyomán felelevenítjük, hogy a mindenkori hatalom birtokosai hogyan szegték meg az írott és íratlan szabályokat hatalmuk megtartása érdekében.
Richard M. Nixon akkor utálta meg a médiát egy életre, amikor 1960 őszén két televíziós vitát vívott republikánus elnökjelöltként demokrata párti kihívójával, John F. Kennedy-vel. Akkor még nem sejthette, hogy a politikai végzetét is médiának köszönheti.
Kemény ítéletet mond majd rólam a történelem - vélekedett a Time magazinnak adott egyik interjújában Richard Milhous Nixon, az Egyesült Államok máig talán legellentmondásosabb elnöke. Sokáig azt gondolta, az utókor elsősorban Kína-politikája miatt tartja majd számon, de utóbb rá kellett jönnie: vele kapcsolatban elsőként azt említik meg, hogy az amerikai államfők közül mindeddig egyedül ő kényszerült lemondásra. A 37. elnök a Watergate-botrányba bukott bele. Holnap negyven éve, 1974. augusztus 9-én mondott le, nem várva meg, hogy a kongresszusban megindítsák ellene az alkotmányos vádemelési eljárást.