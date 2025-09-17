Az esettel összefüggésben négy embert letartóztattak. Donald Trump és felesége III. Károly vendégeként érkezett az Egyesült Királyságba kedden késő este, a brit király szerda délelőtt fogadja az amerikai elnököt a windsori kastélyban.
A windsori kastély hatalmas parkjában a brit király májusi koronázásának másnapjára a BBC szervezi az eseményt. A húszezernyi résztvevőt kisorsolják.
Oroszország a brit birodalom háborús szövetségese volt, II. Miklós pedig az angol király kedvelt unokafivére, mégis sorsára hagyták a cárt, miután rendszerét elsöpörte a februári forradalom. A fogságba esett uralkodó és családja életét 1917-ben még megmenthették volna a király titkosszolgái - nem azonosak a mozikban vetített King's Man akciófilm hőseivel -, akik több tervet is készítettek a kalandos szöktetésre. A titkosítás alól nemrég feloldott brit levéltári dokumentumok tanúsága szerint V. Györgynek végül súlyos döntést kellett meghoznia: saját vérét vagy a birodalmát menti?
Az ősi királyi pompa és a modern kor elemeit ötvözi Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle szombati esküvői szertartása.
Hosszú Katinka a 100 méter pillangón országos csúccsal aratott vasárnapi győzelmével hetedik aranyérmét szerezte az úszók rövidpályás világbajnokságának zárónapján a kanadai Windsorban.
Hosszú Katinka megszerezte ötödik aranyérmét is az úszók rövidpályás világbajnokságán a kanadai Windsorban.
Hosszú Katinka a második legjobb eredménnyel jutott be a magyar idő szerint péntek hajnali döntőbe 200 méter háton az úszók rövidpályás világbajnokságán, a kanadai Windsorban.
Hosszú Katinka két újabb győzelmet aratott, így a rövid pályás úszó-világbajnokságok történetének legeredményesebb női versenyzője lett. Az Iron Lady már három arany- és egy ezüstéremnél jár a windsori csúcseseményen.
Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet szerzett az úszók rövidpályás világbajnokságának nyitónapján, míg Bernek Péter egy bronzot gyűjtött be.
Hosszú Katinka a harmadik legjobb idővel jutott döntőbe 200 méter pillangón az úszók rövidpályás világbajnokságán, a kanadai Windsorban.
Két számban indult, mindkettőben a legjobb idővel jutott be a döntőbe Hosszú Katinka a kanadai Windsorban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság első versenynapján.
Tizenharmadik alkalommal találkoznak a legjobb úszók rövidpályás, vagyis a normál 50-es helyett 25 méteres medencében zajló világbajnokságon, amelynek idén a kanadai Windsor ad otthont, keddtől vasárnapig.
Családi körben, windsori rezidenciáján ünnepelte 89. születésnapját kedden a brit uralkodó, aki ez alkalomból - rendkívül ritka módon - engedélyezett magának néhány "szabadnapot".