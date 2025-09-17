Pánik és árulás Windsorban – Miért hagyták elvérezni az utolsó cárt?

Oroszország a brit birodalom háborús szövetségese volt, II. Miklós pedig az angol király kedvelt unokafivére, mégis sorsára hagyták a cárt, miután rendszerét elsöpörte a februári forradalom. A fogságba esett uralkodó és családja életét 1917-ben még megmenthették volna a király titkosszolgái - nem azonosak a mozikban vetített King's Man akciófilm hőseivel -, akik több tervet is készítettek a kalandos szöktetésre. A titkosítás alól nemrég feloldott brit levéltári dokumentumok tanúsága szerint V. Györgynek végül súlyos döntést kellett meghoznia: saját vérét vagy a birodalmát menti?