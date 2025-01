Sanci néni és a kirekesztés

Sanci néni – ahogyan nem hívják, mert nem ez a neve – 90 éves, és Észak-Magyarországon él egy nagyközségben. Tanítói tevékenységével és helytörténeti munkákkal vívta ki a lakóhelye megbecsülését. Egykori tanítványa kérésére még az év elején vállalta, hogy egyike lesz a nemzeti konzultációs ívek ellenzéki gyűjtőpontjainak. Postaládáját ajánlotta e célra. Elégedett is volt a tiltakozó tanárok és diákok melletti kiállásával, mígnem egy borongós reggelen a templomszolga keresetlen szavakkal illette az utcán. Talán még egy „vénségére meghülyült” is volt benne. Sanci nénit megdöbbentette a ráfröccsenő gyűlölet. Választás előtt jártunk, a kampány hevében felcsavart kormányzati acsarkodás elért boldogot és boldogtalant. Egy évvel azelőtt a kormány a „magyar életmódot” védő bejelentőrendszer felállításán tüsténkedett. Az önjelölt hazafiak azóta sem nyugszanak: nemrég woke-irtókként születtek újjá, bármit is jelentsen ez.