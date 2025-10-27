Wolf Kati: Hibázni lehet, nem bocsánatot kérni nem lehet!

Az énekesnő megpróbálja elmagyarázni a Kossuth-díjas Nagy Ferónak, hogy mi is történt az egykori mentoruk által prostituáltnak oda dobott fiatalokkal, a futtatott felnőttekkel, akiken nem lehet röhögni, mert kihasznált emberek, akik kilátástalan áldozatok.