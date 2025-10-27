Wolf Kati: Hibázni lehet, nem bocsánatot kérni nem lehet!

botrány;Nagy Feró;Wolf Kati;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-27 12:39:00 CET

Az énekesnő megpróbálja elmagyarázni a Kossuth-díjas Nagy Ferónak, hogy mi is történt az egykori mentoruk által prostituáltnak oda dobott fiatalokkal, a futtatott felnőttekkel, akiken nem lehet röhögni, mert kihasznált emberek, akik kilátástalan áldozatok.

„Feró, ahelyett, hogy egyszerűen elnézést kérnél, például az áldozatoktól, magyarázkodsz és tőlem vársz bocsánatkérést. Fenyegetsz, hogy nem köszönsz nekem... Mert te felnőtt nőkről beszéltél. Jaaaa, akkor minden oké. Hát nem. Egy ismert ember még nagyobb felelősséggel tartozik a szavaiért. Lehet marhaságot mondani. És aztán bocsánatot kérni az érintettektől. Hibázni lehet. Nem bocsánatot kérni nem lehet!” – írta Wolf Kati énekesnő, Magyarország 2011-es eurovíziós fellépője Nagy Ferónak a neki címzett reakciójára.

Abban még a Kossuth-díjas énekes várt volna bocsánatkérést az X-faktor című műsorban egykori mentoráltjától, aki elítélte és förtelmesen gyalázatosnak nevezte a Szőlő utcai botrányról elmondott véleményét. Wolf Kati megpróbálta Nagy Ferót felvilágosítani Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet volt igazgatója által prostituáltként használt fiatalok valódi sorsáról.

– Ezek a felnőttek, gyerekek, lányok, fiúk, fiatalok egy totálisan kiszolgáltatott helyzetben megbíztak a mentorukban, a gondviselőjükben. Aki, ahelyett, hogy számos más szakmai területre irányította volna őket valós szakmai életpályákkal, belelökte őket ebbe a „szakmába”. Egy gyermekotthonból ezek az érintett állami gondozott fiatalok milyen hátránnyal indultak, milyen sebekkel? Futtatott felnőttek lettek, kegyetlen élettel. Ezen nem röhögünk, hogy nekik is jó. Nem. Nekik nem jó. Kihasznált emberek, áldozatok és kilátástalanok. Felnőttként is. Úgyhogy tisztelet minden valódi mentornak, annak a sok-sok gyermekvédelemben dolgozó odaadó szakembernek, szociális munkásnak, pedagógusnak, akik küzdenek ezekért az elhagyott lelkekért, bár ők nem kapnak Kossuth-díjat, viszont szívesen és tisztelettel köszönnek nekik az emberek – fogalmazott Wolf Kati.

Mint ismert, Nagy Feró a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról az Alap nevű TikTok csatorna kérdésére ejtette el a következő megjegyzést: Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem? Ez áldozathibáztatás, de úgy tűnik, a Kossuth-díjas énekest az sem érdekli, hogy Juhász Péter Pál minden jel szerint kiskorú lányokat is futatott, akadt legalábbis, akit már 12 (!) éves kora óta ismert.

Erről a véleményről szögezte le Wolf Kati: „Két lánygyerek anyja vagyok. De ehhez egyáltalán nem kell szülőnek lenni. Akár a nem nyugvó szereplési vágyad, akár valamilyen rosszul értelmezett vicceskedés mondatja veled ezeket az óriási hülyeségeket, akkor is rettenetesen káros, amit csinálsz. De ha – ráadásul apaként, nagyapaként – valóban így is gondolod, akkor meg förtelmes gyalázat.”