Megfosztaná díszpolgári címétől Kéri Lászlót egy fideszes képviselő

Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő és Kovács Balázs Norbert miniszteri biztos szerint a politológus olyan sértő kifejezést tett a fideszes szavazókra, amely miatt méltatlanná vált a címre.